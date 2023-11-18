ФОТО 18+ ⟩ Куда смотрят родители? Дочь Джонни Деппа сфотографировалась с голой грудью, но разочаровала поклонников

У юной актрисы, похоже, такой же иммунитет к критике, как и у ее отца, считающего, что плохая слава - тоже слава. В результате Лили-Роуз, продолжила публиковать откровенный контент, пишут Fakty.

Правда, после провала сериала страстные снимки модели уже не увлекают общественность. Прозрачная кофта, за которой четко видна грудь 24-летней девушки, кружевные трусики и гольфы, конечно, привлекли внимание даже СМИ, но пишут о модели теперь исключительно в отрицательном ключе.

«Ты, конечно, красива, но уже перебор», - удивляются даже ее поклонники.