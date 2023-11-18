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ФОТО 18+ ⟩ Куда смотрят родители? Дочь Джонни Деппа сфотографировалась с голой грудью, но разочаровала поклонников

Limon.ee
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Дочь Джонни Деппа.
Дочь Джонни Деппа. Фото: Yves Herman

Этим летом о дочери Джонни Деппа таблоиды писали чуть ли не каждый день. Тогда Лили-Роуз в своем Istagram активно делилась бэкстейджем со съемок эротического сериала «Идол». Картина в конце концов зрителей поразила, но не своей художественностью: критики смогли описать ее тремя словами - «грязи», «пытки» и «порно».

У юной актрисы, похоже, такой же иммунитет к критике, как и у ее отца, считающего, что плохая слава - тоже слава. В результате Лили-Роуз, продолжила публиковать откровенный контент, пишут Fakty.

Правда, после провала сериала страстные снимки модели уже не увлекают общественность. Прозрачная кофта, за которой четко видна грудь 24-летней девушки, кружевные трусики и гольфы, конечно, привлекли внимание даже СМИ, но пишут о модели теперь исключительно в отрицательном ключе.

«Ты, конечно, красива, но уже перебор», - удивляются даже ее поклонники.

В то же время сам Джонни гордится дочерью. Актер рад, что его наследница не имеет статуса nepo baby (ребенка, использующего для карьеры славу родителей), а строит карьеру сама. Лили-Роуз однажды говорила, что не комментирует потасовки, в которые влезает отец, потому что хочет, чтобы ее судили по собственным поступкам. Потому пока неизвестно, что скажет модель, если после очередных причудливых снимков за ней прочно закрепится собственная плохая слава.

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