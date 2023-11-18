Синоптик Кайро Кийтсак: на следующей неделе встанем на лыжи

Погода становится все холоднее и холоднее, а по утрам приходится сталкиваться с корочкой льда на дорогах. По словам эстонского синоптика Кайро Кийтсака, погода на следующей неделе побалует нас пушистым снежным покрывалом.
Синоптик Кайро Кийтсак сообщает в социальных сетях, что следующая неделя продолжится в зимнем ритме. «Будут преобладать минусовые температуры, ожидается снегопад», - отмечает он.
Кийтсак добавляет, что 22 и 23 ноября может быть очень ветрено.
«Ну, наконец-то, я дождался. В былые времена зима всегда была намного длиннее,» - говорит один из комментаторов. «Радостные новости все приходят и приходят», - отмечает другой.
Кийтсак также делится зимним роликом 2008 года, когда в ноябре земля была покрыта пушистым снежным одеялом. «В 2008 году по всей Эстонии прошла сильная снежная буря, которая нанесла ущерб и оставила без электричества более 33 000 домохозяйств», - комментирует эти видеокадры Кийтсак.