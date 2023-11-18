Синоптик Кайро Кийтсак: на следующей неделе встанем на лыжи

Синоптик Кайро Кийтсак сообщает в социальных сетях, что следующая неделя продолжится в зимнем ритме. «Будут преобладать минусовые температуры, ожидается снегопад», - отмечает он.

Кийтсак добавляет, что 22 и 23 ноября может быть очень ветрено.

«Ну, наконец-то, я дождался. В былые времена зима всегда была намного длиннее,» - говорит один из комментаторов. «Радостные новости все приходят и приходят», - отмечает другой.