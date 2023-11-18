Не ставьте орхидеи в этом месте – не будут цвести: эксперты назвали идеальное место в квартире для этого растения

Идеальные условия

Оптимальная температура для большинства орхидей составляет от 20 до 30 °C днем ​​и от 18 до 25 °C ночью. Для цветения орхидеям необходима влажность не менее 50%. Для этого их рекомендуется опрыскивать несколько раз в день или ставить над миской, наполненной водой, которая, испаряясь, повысит уровень влажности и комфорт вашей орхидеи.

Где выращивать цветы

По словам экспертов, лучше всего выращивать орхидеи на окнах, расположенных с восточной или западной стороны. Если же цветы будут расположены на окнах с южной стороны, лучше всего защитить их от прямых солнечных лучей занавеской или сеткой. При этом у орхидеи, которая будет испытывать недостаток света, листья сильно удлинятся и она больше не зацветет.

В зимний период орхидеи лучше всего расположить на окнах с южной стороны, постепенно приучая их к прямому солнечному свету.