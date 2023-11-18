Не ставьте орхидеи в этом месте – не будут цвести: эксперты назвали идеальное место в квартире для этого растения

Комнатные орхидеи любят мягкий климат и много света, но при этом важно защищать их от прямых солнечных лучей. Как найти оптимальное место в доме или квартире для роста и цветения орхидеи, рассказывается в публикации на французском сайте Entretien Orchidée.
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Идеальные условия
Оптимальная температура для большинства орхидей составляет от 20 до 30 °C днем и от 18 до 25 °C ночью. Для цветения орхидеям необходима влажность не менее 50%. Для этого их рекомендуется опрыскивать несколько раз в день или ставить над миской, наполненной водой, которая, испаряясь, повысит уровень влажности и комфорт вашей орхидеи.
Где выращивать цветы
По словам экспертов, лучше всего выращивать орхидеи на окнах, расположенных с восточной или западной стороны. Если же цветы будут расположены на окнах с южной стороны, лучше всего защитить их от прямых солнечных лучей занавеской или сеткой. При этом у орхидеи, которая будет испытывать недостаток света, листья сильно удлинятся и она больше не зацветет.
В зимний период орхидеи лучше всего расположить на окнах с южной стороны, постепенно приучая их к прямому солнечному свету.
Эксперты не рекомендуют выращивать орхидеи в местах, где они будут подвержены чрезмерным температурным перепадам, например, возле входа в помещение. Также не стоит ставить горшки с орхидеями на неотапливаемой веранде или лоджии в холодное время года.