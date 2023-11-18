ШИК И БЛЕСК ⟩ На гламурной вечеринке в Olympic Casino собрались богатые и красивые жители Таллинна

Только и слышите, что в стране кризис? Вчера поздно вечером в казино звенели игровые автоматы и бокалы с шампанским, а посетители танцевали и пели под хиты рэпера nublu.
В пятницу вечером, 17 ноября, в казино собрались многие известные деятели культуры и искусства. Nublu вышел на сцену Olympic Casino, чтобы не дать заскучать собравшейся публике. Жаркие танцы, шампанское и азартные игры - пожалуй, вчера был самый беззаботный и яркий вечер в Таллинне.
Нарядные гости наслаждались коктейлями, любовались грациозными танцовщицами и испытывали свою удачу. В гламурной вечеринке приняли участие певица Алика Милова, актриса Мари-Леэн Каселаан, ведущая Кристина Пяртельпоэг и многие другие эстонские знаменитости.