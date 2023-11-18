Андрей Макаревич: «Не могу находиться там, где дышать нечем»

Михаил Шац и Андрей Макаревич решили, что интервью все равно можно выпустить.

В беседе с Гариком Оганесяном и Михаилом Шацем музыкант объяснил, ради чего поменял страну своего проживания и уехал из России: «Я не могу находиться там, где дышать нечем».

«Я переживаю за то, что происходит с Россией и Украиной. Но от моих переживаний им ни горячо, ни холодно. Поэтому я стараюсь чувствовать себя нормально, помогать чем могу и продолжать свою жизнь», - сказал Андрей Макаревич.

«Ты ради чего живешь вообще?» - задает вопрос артист.

И тут же отвечает:

«Чтобы жрать и какать или чтобы делать то, что считаешь нужным? Если ради того, чтобы делать то, что считаешь нужным, то важно, чтобы тебе хотя бы не мешали. (...) Как только ты попадаешь в ситуацию, где тебе не дают делать то, что ты считаешь нужным - нужно сменить место!».

Видео: Интервью с Андреем Макаревичем