Андрей Макаревич: «Не могу находиться там, где дышать нечем»

Российский музыкант Андрей Макаревич дал интервью об эмиграции на YouTube-канале Михаила Шаца. Видео было записано до 7 октября 2023 года, когда группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 человек в заложники.
Михаил Шац и Андрей Макаревич решили, что интервью все равно можно выпустить.
В беседе с Гариком Оганесяном и Михаилом Шацем музыкант объяснил, ради чего поменял страну своего проживания и уехал из России: «Я не могу находиться там, где дышать нечем».
«Я переживаю за то, что происходит с Россией и Украиной. Но от моих переживаний им ни горячо, ни холодно. Поэтому я стараюсь чувствовать себя нормально, помогать чем могу и продолжать свою жизнь», - сказал Андрей Макаревич.
«Ты ради чего живешь вообще?» - задает вопрос артист.
И тут же отвечает:
«Чтобы жрать и какать или чтобы делать то, что считаешь нужным? Если ради того, чтобы делать то, что считаешь нужным, то важно, чтобы тебе хотя бы не мешали. (...) Как только ты попадаешь в ситуацию, где тебе не дают делать то, что ты считаешь нужным - нужно сменить место!».
Видео: Интервью с Андреем Макаревичем
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