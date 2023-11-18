ОПАСНОСТЬ В КОНЦЕ НОЯБРЯ ⟩ Павел Глоба предупредил о неприятностях три знака Зодиака

Астролог, писатель и публицист Павел Глоба предостерег трех представителей зодиакальных созвездий о надвигающейся угрозе. Опасность будет поджидать их в конце ноября 2023 года. В этот период необходимо быть предельно внимательными и осторожными во всем.
Дева. Ноябрь таит серьезные проблемы для представителей земного знака. Чтобы с достоинством выйти из ситуации, Девам стоит не доверять незнакомцам и заручиться поддержкой семьи.
Близнецы. Представителей воздушного знака зодиака в ноябре будут подстерегать беды и проблемы буквально на каждом шагу. Павел Глоба рекомендует воздерживаться от неосторожных высказываний и громких заявлений.
Стрельцы в ноябре также попадут под удар. Чтобы достойно пройти через предстоящие испытания, представителям огненного знака зодиака нужно быть активными и не пускать жизнь на самотек.