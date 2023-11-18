ВИДЕО ⟩ В автобусе Тарту-Таллинн разбились стекла: «Никто не понимает, зачем водитель это сделал!»

Поздним вечером в пятницу поездка на автобусе, начавшаяся как обычно, приняла неожиданный оборот. Автобус выехал на узкую улицу Яани в центре Тарту и врезался в столб с указателями.

«Никто здесь не понимает, зачем ему понадобилось туда ехать. Некоторые пассажиры даже опаздывают на самолет. Сейчас приехала полиция. Никто нам ничего не говорит. Мы просто стоим и ждем», - рассказала Ксения, которая ехала в этом автобусе. Девушка, которая ехала в автобусе и выложила видеозапись инцидента в группе «Märgatud: Tartus» на Facebook, поделилась с журналистом своими эмоциями.