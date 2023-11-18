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ВИДЕО ⟩ В автобусе Тарту-Таллинн разбились стекла: «Никто не понимает, зачем водитель это сделал!»

Трийн Роос
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Lux Express попал в аварию
Lux Express попал в аварию Фото: Ekraanitõmmis videost.

В пятницу вечером в 22.00 автобус Lux Express, следовавший из Тарту в Таллин, попал в аварию. Автобус ехал по узкой улочке и задел дорожный  указатель, в результате чего разбились два стекла. «Было очень страшно», - говорит Ксения, ехавшая в автобусе. 

Поздним вечером в пятницу поездка на автобусе, начавшаяся как обычно, приняла неожиданный оборот. Автобус выехал на узкую улицу Яани в центре Тарту и врезался в столб с указателями. 

«Никто здесь не понимает, зачем ему понадобилось туда ехать. Некоторые пассажиры даже опаздывают на самолет. Сейчас приехала полиция. Никто нам ничего не говорит. Мы просто стоим и ждем», - рассказала Ксения, которая ехала в этом автобусе. Девушка, которая ехала в автобусе и выложила видеозапись инцидента в группе «Märgatud: Tartus» на Facebook, поделилась с журналистом своими эмоциями.

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