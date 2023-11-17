То же, что выкуривать по 15 сигарет в день: что угрожает здоровью современных людей?

Об этом сообщила ВОЗ, создавшая международную комиссию по проблеме одиночества. «Кто угодно и где угодно может быть одиноким или социально изолированным», - отметили в ВОЗ. В организации сообщили, что проблема одиночества обострилась из-за пандемии COVID-19, которая остановила социальную активность людей, поэтому уровень одиночества возрос.

«Одиночество не знает ни возраста, ни границ и становится глобальной проблемой общественного здравоохранения, влияющей на все аспекты здоровья, благополучия и развития», - отмечается в сообщении ВОЗ.

Там указали, что риски для здоровья человека от одиночества равны выкуриванию 15 сигарет в день. В ВОЗ подчеркнули, что вред от нее даже больше, чем от ожирения и малоподвижного образа жизни.

В ВОЗ добавили, что каждый четвертый пожилой человек в мире испытывает социальную изоляцию, что повышает риск деменции на 50%, ишемической болезни или инсульта на 30%.