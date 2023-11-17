ДАВНО ПОРА! ⟩ В Южной Корее законодательно избавятся от ужасной традиции

Законопроекты, направленные против собачьего мяса, в прошлом провалились из-за протестов представителей отрасли и беспокойства о средствах к существованию фермеров и владельцев ресторанов.

Отмечается, что корейская практика употребления в пищу собачьего мяса вызывает критику со стороны борцов за права животных за рубежом, однако сопротивление внутри страны также растет, особенно со стороны молодежи. В последнее время популярность собачьего мяса значительно снизилась, но его все еще едят некоторые пожилые люди и подают в некоторых ресторанах.

Опрос Gallup Korea, проведенный в прошлом году, показал, что 64% опрошенных выступают против потребления собачьего мяса. Опрос показал, что только 8% респондентов ели собачатину в течение прошлого года по сравнению с 27% в 2015 году.

По данным правительства, в Корее существует около 1150 ферм по разведению собак, 34 бойни, 219 дистрибьюторских компаний и 1600 ресторанов, где подают собачье мясо.

Собачье мясо в Южной Корее

Южная Корея - единственная страна, где собак специально выращивают для потребления человеком. Ежегодно на фермах по всей стране разводят около двух миллионов собак для употребления в пищу.