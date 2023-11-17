С ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ПОЛИЦЕЙСКИЙ ⟩ Землевладелец о несправедливом задержании: «С нами обращались как с преступниками!»

«Это было настоящее злоупотребление властью. Это ужасно, что они делают с людьми», - удивляется Яан Пярн, который впервые в жизни оказался в заключении вместе со своим отцом, не понимая, за что. Полиция забрала мужчин с их собственной земли, потому что они якобы хотели перерезать линии электропередач, проходящие по их территории. Яан утверждает, что у них не было таких намерений. «Я считаю себя полностью невиновным, но в полиции нас даже заставили раздеться», - рассказывает Ян о своем пребывании в тюрьме Виру.