У Корги по кличке Марципан работа лучше, чем у тебя?! В Эстонии собаки теперь на службе не только в полиции

«Марципан уже успел зарекомендовать себя в качестве выдающегося интервьюера и сотрудника, который заставляет улыбаться всю нашу команду», - говорит Виктория Алейникова, основатель Disly.

В переговорах о «трудовом договоре» Марципан отстаивал свои интересы, получив бонусы в виде вечеринок-сюрпризов со вкусными косточками, спа-дней и VIP-билетов на дог-френдли мероприятия. Он обязуется выполнять свои обязанности в течение 25 часов в неделю, с учетом перерывов на перекусы, охоту за белками и игривые выходки.

Корги по кличке Марципан. Фото: Промо

«Мы рады такому уникальному сотруднику. Жизнерадостность Марципана заряжает всю нашу команду, отлично минимизирует стресс и делает работу еще более вдохновляющей», - говорит Виктория.

Disly продолжает демонстрировать инновационный подход к созданию команды, включая в нее представителей самых разных видов. Ведущие мировые компании все чаще внедряют подобные практики, предлагая нестандартные роли и видя значительные преимущества на уровне вовлеченности и благополучия сотрудников.«Присоединяйтесь к тренду, будьте как Disly!», - призывает Виктория Алейникова.