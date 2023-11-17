Настоящая «химия»: между этими парами знаков Зодиака есть особая связь

Звезды способны не только влиять на судьбу человека, но и создавать ему особую связь с другими. Астрологи говорят, что существует три пары знаков Зодиака, между которыми возникает настоящая «химия», пишет Униан.
Овен и Водолей
Оба знака относятся к стихии воздуха: Овен - кардинальный, Водолей - более стабильный и прогнозируемый. В паре они всегда смогут поддерживать стабильность эмоций и контролировать взаимоподдержку.
Овен может вдохновлять Водолея своей энергией и спонтанностью, в то время как Водолей может навязывать хорошие идеи и романтику в отношениях.
Рыбы и Телец
Оба знака принадлежат к разным стихиям: Рыбы - вода, Телец - земля. Впрочем, они могут создать интересный баланс. Вода поможет земле процветать.
Романтика Рыб может сбалансировать практический подход Тельца. В отношениях эти знаки точно буду ценить комфорт и эстетику.
Рак и Стрелец
Астрологи утверждают, что оба знака являются кардинальными: Рак - вода, Стрелец - огонь. Но эти особенности приводят к безумному и энергичному партнерству.
Рак может оказать Стрельцу необходимую эмоциональную поддержку, в то время как Стрелец поделится оптимизмом и жаждой приключений. Из этих знаков получаются очень эмоциональные парочки. Таких в народе называют «итальянской семейкой».