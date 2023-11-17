Настоящая «химия»: между этими парами знаков Зодиака есть особая связь

Овен и Водолей

Оба знака относятся к стихии воздуха: Овен - кардинальный, Водолей - более стабильный и прогнозируемый. В паре они всегда смогут поддерживать стабильность эмоций и контролировать взаимоподдержку.

Овен может вдохновлять Водолея своей энергией и спонтанностью, в то время как Водолей может навязывать хорошие идеи и романтику в отношениях.

Рыбы и Телец

Оба знака принадлежат к разным стихиям: Рыбы - вода, Телец - земля. Впрочем, они могут создать интересный баланс. Вода поможет земле процветать.

Романтика Рыб может сбалансировать практический подход Тельца. В отношениях эти знаки точно буду ценить комфорт и эстетику.

Рак и Стрелец

Астрологи утверждают, что оба знака являются кардинальными: Рак - вода, Стрелец - огонь. Но эти особенности приводят к безумному и энергичному партнерству.