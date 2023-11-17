ПРИЗ 1000 ЕВРО! ⟩ Музыкальное шоу для всех любителей музыки 90-х и 2000-х

Новый проект от создателя популярного рок-фестиваля «Будь как дома, путник!» Надежды Зеленко (Сrazy Events Tallinn) призван привлечь к активному музыкальному развлечению эстоно-, англо- и русско говорящее население страны.

25 ноября, 19:00 в Kinomaja (Uus 3), музыкальном состязании сойдутся группа X-stream band и музыкальная сборная Ида-Вирумаа Хали-Гали band. Они исполнят для вас самые популярные песни Britney Spears, Spice Girls, Ace of Base, Haddaway, Tatu, Руки Вверх и др. популярных артистов. И только зритель решает, кто из групп получит главный приз - 1000 евро!

На мероприятии будут присутствовать и специальные гости, представители фирмы Giftbox, которые выберут из участников группу, которая выступит на их новогоднем корпоративе за приличный гонорар. Таким образом, в этот вечер будут разыграны 2 больших приза: приз зрительских симпатий и приз «фирменных» симпатий.

Ведут это шоу на трех языках потрясающие ведущие - Юлия Шанина и Тийт Савасон. Будет жарко!