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Женщина шутки ради прошла ДНК-тест и узнала шокирующую правду

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Женщина узнала шокирующую правду. Фото иллюстративное.
Женщина узнала шокирующую правду. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Женщина, получившая в подарок генетический тест, и представить себе не могла, что невинная шутка перевернет всю ее жизнь. Но это произошло.

Женщина рассказала на форуме Reddit, что в 2018 году ее семья получила генетические тесты от биотехнологической компании 23andMe в качестве рождественского подарка. Из любопытства она решила пройти ДНК-тест и, получив результаты, обнаружила совпадение только со своей матерью. Мать сказала дочери, что это произошло потому, что профиль ее отца был заблокирован в системе. «Я не знала, как там все устроено, но мне это показалось логичным», - вспоминает автор публикации.

Через несколько лет она удаляла старые письма и заметила непрочитанное письмо от генетической компании. Оказалось, что с ней связался неизвестный родственник. Женщина вошла в систему и обнаружила 20 сообщений о совпадении ДНК. «Я кликнула на них, отсортировала все совпадения по родству и узнала, что у меня есть сестра и брат», - рассказывает она.

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