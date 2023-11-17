Женщина шутки ради прошла ДНК-тест и узнала шокирующую правду

Женщина рассказала на форуме Reddit, что в 2018 году ее семья получила генетические тесты от биотехнологической компании 23andMe в качестве рождественского подарка. Из любопытства она решила пройти ДНК-тест и, получив результаты, обнаружила совпадение только со своей матерью. Мать сказала дочери, что это произошло потому, что профиль ее отца был заблокирован в системе. «Я не знала, как там все устроено, но мне это показалось логичным», - вспоминает автор публикации.