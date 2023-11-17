Дочь Брюса Уиллиса на свежих фото показала, как сейчас выглядит тяжелобольный актер

Новым снимком Таллула Уиллис поделилась на своей странице в Instagram. На фото звезда боевиков позирует вместе с дочерью. На первом снимке они сидят в кресле, тем временем Таллула нежно прижалась к своему улыбающемуся папе.

На другом фото они уже позировали на фоне экзотических деревьев. Уиллис, который был одет в рубашку и джинсы, а на его голове красовалась кепка, улыбался в объектив фотокамеры. Тем временем Таллула держала папу за руку.

«Ты - мое сердце, и я так горжусь тем, что я твоя Таллула Белль Брюс Уиллис», - обратилась к актеру дочь.

В марте 2022 года Брюс Уиллис объявил, что уходит с кино. Впоследствии стало известно, что причиной такого решения стала тяжелая болезнь знаменитости. Сначала врачи диагностировали у «Крепкого орешка» афазию. Однако уже в 2023 году оказалось, что у Брюса Уиллиса на самом деле лобно-височная деменция. Этот тяжелый недуг быстро прогрессирует, лекарств от него нет.