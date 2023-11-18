В течение этого дня не стоит давать высокий приоритет своим фантазиям, они могут оказаться абсолютно нереалистичными и принести вам некоторое огорчение. В это время не стоит и долго сомневаться, полагаться на свою интуицию, так как ее подсказки в течение этого дня могут оказаться неверными. День, в особенности его первая половина, окажется благоприятен для активной деятельности, занятия спортом, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 18 НОЯБРЯ ⟩ Рыбам нужно радовать окружающих, а Козероги будут беспокоиться за безопасность
Это не самое удачное время для поездок и прогулок, особенно вблизи водоемов. Не рекомендуется в этот день отправляться в путешествие по воде.Понимание между людьми может снизиться по причине того, что сейчас каждый находится во власти собственных фантазий и не склонен к внимательному отношению к другим людям. Да и склонность к обманам и хитростям повышается.
Овен
В любовных связях и сексуальных контактах не все пойдет так, как вам хочется. Вдохновение, внушаемое ими, окажется сомнительным, заставит вас поразмышлять, задуматься о будущем и о тех альтернативах, которые вас в нем ожидают. Большинство иллюзий, связанных с этой сферой жизни, вы сумеете преодолеть. В то же время вам не удастся сделать смелый и решительный шаг, чтобы прояснить ситуацию полностью. Приберегите свою энергию для получения образования, для путешествий и расширения кругозора. Но не стоит игнорировать и долги, которые вы имеете перед теми, кого любите.
Телец
Привычные домашние занятия могут не доставить вам желаемого удовольствия, а в некоторых нуждах и потребностях своей семьи вы даже начнете сомневаться. Обстановка в доме будет не совсем определенной из-за проблем со здоровьем или из-за неясности целей, которые вы преследуете. Партнер по браку не сможет или сознательно откажется помогать вам в повседневных заботах. Не нацеливайтесь на большие начинания или на выяснение отношений, просто выполняйте свои обязанности, насколько сможете. Не беритесь за скучные задачи. Найдите себе дело, позволяющее ощутить гордость, вдохновение, радость.
Близнецы
Проявите аккуратность и внимательность в поездках, походах по магазинам, в беседах с окружающими вас людьми. Возможны забавные совпадения, странные недоразумения в дороге, которые так и останутся непроясненными. Случайное знакомство может очень заинтересовать вас, а встреченный человек - смутно кого-то напомнить. Однако ощущение узнаваемости и родственности, вдохновившее вас, скорее всего, окажется ложным. Вы можете потерять или забыть где-то деньги, документы, а ваша мысль будет витать в неведомых пространствах. Наиболее благоприятным будет общение в творческой среде.
Рак
Удовольствие от общения с любимыми будет сопровождаться денежными потерями или жертвами. Звезды не советуют вам планировать на этот день серьезные покупки. В повседневных походах по магазинам вам также может внезапно отказать здравый смысл и чувство осторожности. Вы способны запутаться в собственных потребностях, неправильно оценить свои финансовые возможности, или неверно понять тех, кому вы должны, с кем ведете совместные дела. Удачным может оказаться приобретение принадлежностей, связанных с творческой деятельностью, музыкальных дисков, интересных книг, редкостей.
Лев
Не слишком удачный день для появления на публике, для того, чтобы настаивать на своих потребностях и желаниях. Вас могут обмануть, осмеять, или - что еще хуже - просто не заметить. Возможно также, что вам почудится насмешливое отношение там, где к вам готовы проявить настоящее сочувствие и понимание. Будьте осторожнее с собственными реакциями на происходящее, особенно в общении с близкими. Домашние расходы, финансовая политика партнеров не могут быть ясны вам до конца. Обратитесь к прошлым аналогичным событиям и ситуациям, чтобы попытаться понять логику происходящего.
Дева
В решении повседневных насущных задач вам придется полагаться в основном на догадки и интуицию. Природная критичность, здравомыслие могут дать сбой, привести вас совсем не к тем выводам, которых вы ожидали, и уж тем более не к тем, которые соответствуют действительности. Изменения, в которых вы нуждаетесь, пока невозможны. Не стремитесь к новым контактам и сердечным привязанностям. Разрабатывайте уже взятое удачное направление, надежное и предсказуемое, обращайтесь к проверенным людям. Старая дружба вдохновит и согреет вас куда лучше новых бесперспективных знакомств.
Весы
Дружеские связи сегодня нуждаются в снисхождении, мягкости и терпении. Вместо того, чтобы развеселить вас или вдохновить на подвиги, друзья начнут жаловаться вам на жизнь, попросят помочь им недостающей информацией или связями. Не исключено, что кто-то из них попросит у вас денежной помощи, либо намекнет о возврате задолженности. Отношения в коллективе могут оказаться довольно запутанными. Не торопитесь уплачивать взносы и делать пожертвования, пока не разузнаете всей правды о том, что вам предлагают. Размеры прибылей от затеянного дела, как и сама их вероятность, будут вам неясны.
Скорпион
Активное продвижение в избранном направлении будет затруднено интригами, неопределенностью обстановки, неясностью будущего. Вместо радости победы вы можете испытать смутное ощущение поражения, обманутости судьбой и близкими людьми. Не сгущайте краски сверх меры, но остерегайтесь иллюзий. Создавшееся положение вполне можно переждать, перетерпеть. Припомните события, которые уже случались с вами раньше, расстраивая или откладывая осуществление ваших планов и надежд. Не делая четких выводов, взгляните на ситуацию повнимательнее. Аналогия с прошлым может успокоить и обнадежить вас.
Стрелец
Вас могут немного разочаровать тайные или далекие связи. Критический насущный вопрос, касающийся ваших дел за рубежом или пребывания там, может еще больше запутаться, вместо предполагаемого прояснения. Вы можете испытать сомнения и колебания относительно поездки за границу, получения высшего образования. Официальное появление на публике, договор, выступление, лекция могут быть отложены по неопределенной причине. Судебное дело рискует затянуться из-за прежних оплошностей, недосмотров, разночтений. Бескорыстная помощь другим не будет легкой, или вы не сумеете ее оказать.
Козерог
День сулит вам не самые приятные переживания. Беспокойство за безопасность будущего может значительно усилиться, подтверждаясь другими известиями (например, словами друга). Разговор с единомышленником способен нагнать на вас страх, вместо того, чтобы вселить обычную бодрость и оптимизм. Несмотря на удачу во многих других сферах жизни, вы поймете, что не властны над некоторыми процессами, а также над мнением своего партнера. И все же львиная доля сегодняшних новостей окажется не подтверждена, или их суть окажется заключена совсем не в том, чего вы так боитесь.
Водолей
Вы можете запутаться в сути своих взаимоотношений с партнером, бывшим или настоящим. Не спешите разочаровываться в заключенном соглашении или в институте брака. Непонимание с другим человеком - временное явление, указывающее на то, что ваша связь должна вскоре поменяться, принять иные очертания. Ваш партнер (как и вы) может подсознательно проводить аналогии с прежними союзами, в которых состоял, и на этом основании делать смешные и ложные выводы. Не торопитесь с активными изменениями в любви и супружестве, оставьте все как есть, а тем временем обдумайте ситуацию с разных сторон.
Рыбы
Оказание помощи людям поднимет вам настроение. Если вы увидите свой долг в том, чтобы радовать других, то все недоразумения и странности этого дня покажутся забавными, развеселят, вместо того, чтобы утомить и дезориентировать. Риск плохого самочувствия все же существует. Воздержитесь от новой пищи, новых лекарств, особенно импортного производства и неизвестного, недостаточного изученного происхождения. Будьте внимательнее, если ваша работа связана с точностью, аккуратностью, ответственностью. Если вы учитесь, то можете провалить практический тест, опоздать на занятия.