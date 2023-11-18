ГОРОСКОП НА 18 НОЯБРЯ ⟩ Рыбам нужно радовать окружающих, а Козероги будут беспокоиться за безопасность

Стрелец

Вас могут немного разочаровать тайные или далекие связи. Критический насущный вопрос, касающийся ваших дел за рубежом или пребывания там, может еще больше запутаться, вместо предполагаемого прояснения. Вы можете испытать сомнения и колебания относительно поездки за границу, получения высшего образования. Официальное появление на публике, договор, выступление, лекция могут быть отложены по неопределенной причине. Судебное дело рискует затянуться из-за прежних оплошностей, недосмотров, разночтений. Бескорыстная помощь другим не будет легкой, или вы не сумеете ее оказать.

Козерог

День сулит вам не самые приятные переживания. Беспокойство за безопасность будущего может значительно усилиться, подтверждаясь другими известиями (например, словами друга). Разговор с единомышленником способен нагнать на вас страх, вместо того, чтобы вселить обычную бодрость и оптимизм. Несмотря на удачу во многих других сферах жизни, вы поймете, что не властны над некоторыми процессами, а также над мнением своего партнера. И все же львиная доля сегодняшних новостей окажется не подтверждена, или их суть окажется заключена совсем не в том, чего вы так боитесь.

Водолей

Вы можете запутаться в сути своих взаимоотношений с партнером, бывшим или настоящим. Не спешите разочаровываться в заключенном соглашении или в институте брака. Непонимание с другим человеком - временное явление, указывающее на то, что ваша связь должна вскоре поменяться, принять иные очертания. Ваш партнер (как и вы) может подсознательно проводить аналогии с прежними союзами, в которых состоял, и на этом основании делать смешные и ложные выводы. Не торопитесь с активными изменениями в любви и супружестве, оставьте все как есть, а тем временем обдумайте ситуацию с разных сторон.

Рыбы