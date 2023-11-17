Отец известных на весь мир эстонских спортсменов вновь женился

Тынис Сильдару, отец фристайлистов Келли и Хенри Сильдару, объявил в социальных сетях, что вновь обрел счастье в личной жизни.

В пятницу Тынис объявил на своей странице в Facebook, что женился на Сигрид Вахтра, которая теперь тоже носит фамилию Сильдару.

Согласно реестра супружеской собственности, пара сочеталась браком в магическую дату 09.09.2023.