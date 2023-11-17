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Отец известных на весь мир эстонских спортсменов вновь женился

Limon.ee
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Тынис Сильдару.
Тынис Сильдару. Фото: Tairo Lutter

Тынис Сильдару объявил в социальных сетях о том, что он женился, пишет Elu24.

Тынис Сильдару, отец фристайлистов Келли и Хенри Сильдару, объявил в социальных сетях, что вновь обрел счастье в личной жизни.

В пятницу Тынис объявил на своей странице в Facebook, что женился на Сигрид Вахтра, которая теперь тоже носит фамилию Сильдару.

Согласно реестра супружеской собственности, пара сочеталась браком в магическую дату 09.09.2023.

18 сентября Сигрид также поделилась на своей странице в социальной сети романтической фотографией, на которой она, держась за руки с Тынисом, идет навстречу закату.

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