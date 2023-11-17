Будут жалеть всю жизнь: Павел Глоба предрек роковую ошибку двум знакам Зодиака 17 ноября

Стрелец

Представители огненного знака 17 ноября одним махом могут испортить свою жизнь. Всего один поступок перечеркнет всю репутацию Стрельцов, из-за чего они лишатся и семьи, и работы. Чтобы избежать неприятной ситуации, Павел Глоба настоятельно рекомендует не употреблять в этот день алкоголь.