Будут жалеть всю жизнь: Павел Глоба предрек роковую ошибку двум знакам Зодиака 17 ноября

Павел Глоба предрек роковую ошибку двум знакам Зодиака 17 ноября 2023 года. Авторитетный астролог, писатель и публицист считает, что в этот день два представителя зодиакального круга могут совершить поступок, о котором будут жалеть всю оставшуюся жизнь.
Стрелец
Представители огненного знака 17 ноября одним махом могут испортить свою жизнь. Всего один поступок перечеркнет всю репутацию Стрельцов, из-за чего они лишатся и семьи, и работы. Чтобы избежать неприятной ситуации, Павел Глоба настоятельно рекомендует не употреблять в этот день алкоголь.
Весы
Представители воздушного знака 17 ноября могут совершить необдуманный поступок из-за жажды наживы. Павел Глоба уверен, что это плохая идея, и вместо прибыли Весы получат кучу проблем. Астролог рекомендует в этот день не прибегать к обману и не брать чужого.