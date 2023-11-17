LIMON LIVE ⟩ Миссис Эстония Shining Queen-2023 раскрыла подробности личной жизни: «Я много лет одна!»

42-летняя Виктория Вин рассказывает, что еще в детстве загадала желание попасть на конкурс красоты. «Всегда мечтала быть в центре внимания, пройтись по подиуму, примерить корону», - говорит героиня пятничного выпуска шоу Limon LIVE.

Когда ведущие шоу отмечают, что с таким именем просто грешно не побеждать, Виктория Вин признается, что имя победительницы у нее от рождения, а вот фамилия - псевдоним, который она сама себе придумала. Теперь уже титулованная красотка признается, что впервые участвовала в конкурсе красоты, хотя и мечтала об этом с раннего детства, когда смотрела шоу «Мисс Вселенная» по телевизору.

Викторя Вин в студия Limon LIVE. Фото: Madis Veltman

Виктория не только красавица, но и умница. Она профессиональная танцовщица в международном варьете. Красотка играет в театре, исполняет шансон, создает свой музыкальный проект, а еще она участница хора.

Виктория надеется, что вместе с короной победительницы скоро в ее жизнь придут радостные перемены, а возможно, и романтическая встреча.

Виктория Вин в студии Limon LIVE. Фото: Madis Veltman

«Я много лет одна, - говорит победительница конкурса красоты о своей личной жизни, - Дома я люблю быть со своим сыном. Сейчас, может, что-то поменяется в моей жизни, посмотрим».

Нежная, изящная Виктория очень любит, когда рядом с ней собираются светлые, яркие и талантливые люди.

«Я очень гостеприимная, люблю гостей, люблю готовить, - рассказывает Виктория. Я настолько стараюсь всегда выглядеть женственно и элегантно, что даже дома хожу в платьях», - говорит Виктория.

Виктория Вин в студии Limon LIVE. Фото: Madis Veltman

А еще у Миссис Эстония Shining Queen-2023 очень доброе сердце, она искренне желает, чтобы у каждого человека сбывались мечты, и даже те - самые сокровенные, из детства.

«Хочу пожелать и жителям Эстонии, и всем людям на Земле прежде всего мира, здоровья, и не бояться идти к своей мечте. Наш конкурс называется "Мисс Сияющая королева", и пусть все вокруг так же сияют и сверкают!» - говорит Виктория.

Viktorija Vin Фото: Madis Veltman