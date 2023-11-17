НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА ⟩ Сестры, неожиданно потерявшие мать: она решила, что без нее нам будет легче

Жизнь Элийзе, живущей в Таллинне, и ее младшей сестры Луизе навсегда изменилась, когда их мать покинула этот мир. «Она решила, что без нее нам будет легче, и покончила с собой. Конечно, было бы легче, если бы она была с нами», - говорит Элийзе, которая к сегодняшнему дню получила высшее образование, обустроила свой дом и получила работу, будучи одновременно и сестрой, и матерью, но втайне мечтая о том, чтобы найти свое настоящее призвание, пишет Elu24.