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НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА ⟩ Сестры, неожиданно потерявшие мать: она решила, что без нее нам будет легче

Трийн Роос
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Фото: Kanal 2

Жизнь Элийзе, живущей в Таллинне, и ее младшей сестры Луизе навсегда изменилась, когда их мать покинула этот мир. «Она решила, что без нее нам будет легче, и покончила с собой. Конечно, было бы легче, если бы она была с нами», - говорит Элийзе, которая к сегодняшнему дню получила высшее образование, обустроила свой дом и получила работу, будучи одновременно и сестрой, и матерью, но втайне мечтая о том, чтобы найти свое настоящее призвание, пишет Elu24.

В четверг вечером в программе Südamesoov («Желание сердца» - прим.ред.) на Kanal 2 обсуждалась тема самоубийства - тема, о которой часто не говорят вслух. Самоубийство отнимает лучшее завтра у тех, кто уходит, и у тех, кто остается. Важно знать, что помощь в борьбе с суицидальными мыслями всегда доступна.

История Элийзе, молодой женщины, на которую четыре года назад была возложена большая ответственность - стать матерью для своей младшей сестры, только что начавшей ходить в школу. Четыре года назад сестрам пришлось похоронить свою мать, которая покинула этот мир по собственной воле.

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