Уилл Смит отреагировал на слухи о своей сексуальной ориентации

Экс-помощник знаменитости неожиданно заявил, что его бывший работодатель является геем. В подтверждение своих слов он рассказал историю, как застал Смита во время интима с актером Дуэйном Мартином, коллегой Уилла по сериалу «Принц из Беверли-Хиллз». Он якобы случайно стал свидетелем этого, когда зашел в гримерку Дуэйна.

«Я открыл дверь в гримерку Дуэйна, и тогда я увидел, что Дуэйн занимается сексом с Уиллом», - убеждает Билаал, пишет Daily Mail.

Уилл Смит уже отреагировал на скандальные признания своего бывшего помощника. Представители актера заявили, что слова Биаала – это полный бред.

«Эта история полностью сфабрикована, а утверждения однозначно ложны», - заявил представитель Смита, пишет TMZ.

Жена актера Джада Пинкетт-Смит тоже не осталась в стороне от скандальных обвинений. Она уверяет, что бывший помощник ее мужа специально оболгал актера. Дело в том, что в свое время Билаал помогал Смиту с выпуском мемуаров, но остался недоволен своим гонораром. Джада убеждена, что там таким образом он мстит ее мужу. Также супруга актера заявила, что они будут обязательно подавать заявление в суд.