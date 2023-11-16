Житель Эстонии открыл бардачок своего автомобиля и обомлел: как они сюда залезли?

Поскольку хутор Антса расположена посреди густых лесов, он также занимается охотой. Именно для этого он в основном и использует свою Toyota. «Это единственная машина в хозяйстве, которую можно использовать в сезон охоты», - говорит он. Как и все охотники, Антс подкармливает диких животных, в машине у него лежит большой мешок с зерном.

«Я на месяц оставил машину в краю двора, а лес начинается именно там. Сегодня я заметил, что мешок с кормом стоит немного не на своем месте. Потом открыл бардачок, а там чьи-то зимние запасы», - говорит мужчина. По его мнению, скорее всего, это какие-то мелкие грызуны.