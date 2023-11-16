Житель Эстонии открыл бардачок своего автомобиля и обомлел: как они сюда залезли?

Фермер Антс поднял брови от удивления, открыв бардачок своего Toyota Land Cruiser. Он был полон зерна, пишет Nelli Teataja.
Поскольку хутор Антса расположена посреди густых лесов, он также занимается охотой. Именно для этого он в основном и использует свою Toyota. «Это единственная машина в хозяйстве, которую можно использовать в сезон охоты», - говорит он. Как и все охотники, Антс подкармливает диких животных, в машине у него лежит большой мешок с зерном.
«Я на месяц оставил машину в краю двора, а лес начинается именно там. Сегодня я заметил, что мешок с кормом стоит немного не на своем месте. Потом открыл бардачок, а там чьи-то зимние запасы», - говорит мужчина. По его мнению, скорее всего, это какие-то мелкие грызуны.
К огорчению маленьких трудолюбивых обитателей леса, запасы не будут сохранены. «Я бы также хотел серьезно поговорить со своими двумя кошками, которые явно не справляются со своими обязаностями», - поделился фермер, немного разочарованный своими помощниками.