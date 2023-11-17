Зеленый обман или заблуждение по поводу бумажных пакетов, кофейных стаканчиков и прочих «био»

Специалист по продажам ведущего в Латвии предприятия по торговле упаковкой и материалами «Multipack» Роланд Петунов рассказал, что пакеты могут быть как из чистой бумаги, так и с примесями пластика, пишет MixNews . В зависимости от количества примесей они подлежат переработке как бумага или сдаются в смешанные отходы и непригодны для переработки.

«Это зеленый обман - рассказывать, что одноразовые пластиковые стаканчики мы ликвидируем и вместо них у нас будут бумажные стаканчики, которые все равно нельзя передать в переработку. Никакая бумага не способна долго выдерживать жидкость, поэтому к картону добавляются полимеры, а это еще хуже, чем если бы стаканчик был сделан из однородного полимерного материала. Желая добра, мы еще больше усложнили сферу переработки - это вторая крайность», - с резкой оценкой замены одного неперерабатываемого материала другим выступил в Латвии директор общества «Zaļais punkts» Валдис Закулис.