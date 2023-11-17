Зеленый обман или заблуждение по поводу бумажных пакетов, кофейных стаканчиков и прочих «био»

Когда Евросоюз объявил войну пластиковым пакетам, стаканчикам и другой одноразовой посуде и соломинкам, на рынок вышли их заменители из бумаги или современных биоматериалов. В соседней Латвии специалисты уже начали критиковать такой переход.
Специалист по продажам ведущего в Латвии предприятия по торговле упаковкой и материалами «Multipack» Роланд Петунов рассказал, что пакеты могут быть как из чистой бумаги, так и с примесями пластика, пишет MixNews. В зависимости от количества примесей они подлежат переработке как бумага или сдаются в смешанные отходы и непригодны для переработки.
Неспециалисту отличить упаковку из чистой бумаги от той, что имеет пластиковую примесь, довольно сложно, признает Петунов. Как мыльный пузырь, лопнул миф о «зеленых» стаканчиках для кофе.
«Это зеленый обман - рассказывать, что одноразовые пластиковые стаканчики мы ликвидируем и вместо них у нас будут бумажные стаканчики, которые все равно нельзя передать в переработку. Никакая бумага не способна долго выдерживать жидкость, поэтому к картону добавляются полимеры, а это еще хуже, чем если бы стаканчик был сделан из однородного полимерного материала. Желая добра, мы еще больше усложнили сферу переработки - это вторая крайность», - с резкой оценкой замены одного неперерабатываемого материала другим выступил в Латвии директор общества «Zaļais punkts» Валдис Закулис.