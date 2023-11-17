В первой половине этого дня у вас существенно возрастет способность к концентрации, вы сможете лучше выражать свои мысли, грамотно поддерживать ход бесед или переговоров. Однако в первой половине этого дня может проявляться склонность к излишнему оптимизму, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 17 НОЯБРЯ ⟩ Близнецам следует быть критичнее, а для Рыб этот день станет чрезвычайно плодотворным
В сумме с тем, что от обязательств, которые вы возьмете на себя в это время, будет очень сложно отказаться, звезды рекомендуют трижды подумать и оценить свои возможности прежде, чем вы дадите свое согласие на участие в тех или иных проектах. Вторая половина дня прекрасно подходит для новых знакомств. Это хорошее время, чтобы познакомить свою вторую половину со своими родителями, наладить отношения с близкими родственниками.
Овен
Семейные Овны порадуются душевному комфорту, удобствам, гарантированным им благодаря заботе близких и постоянной связи с ними. А тем, кто еще не обзавелся семьей, захочется просто побыть дома, на собственной территории, пообщаться с родственниками или увидеться с родителями. Если вы находитесь вдалеке от родины, то можете испытать смутное беспокойство, связанное с покинутым гнездом (семьей или родительским домом). Это удачный день для оказания услуг домочадцам или соотечественникам. Такие обязанности не будут вам в тягость. Не затягивайте дела до позднего вечера, расслабьтесь перед сном.
Телец
Великолепный день для общения с близкими, совершения семейных прогулок, поездок, посещения знакомых и соседей, осуществления покупок, вручения ценных подарков, наведения порядка в доме. Также это благоприятное время для основательных занятий с детьми. Строгость и стремление к контролю за ними вы сможете сочетать с естественной заботливостью. В финансовой сфере вам не стоит целиком полагаться на мнение партнера по браку или бизнесу. Его выводы и решения могут быть продиктованы иллюзиями, на которых вы уже сильно обожглись (или хотя бы подозреваете, как легко могли бы на них обжечься).
Близнецы
Вам будет довольно просто проявить хозяйственность и распорядительность. Если же вы еще не обладаете этими качествами, то самое время попробовать их приобрести. Премудрости ведения домашних дел и совершения финансовых операций (хотя бы элементарных, базовых) вы сможете освоить легко и безболезненно. Если вы решитесь начать с упорядочивания и распределения собственных наличных средств, то ничего не потеряете. Единственное условие, о котором вам следует твердо помнить - не поддавайтесь иллюзиям, ложным, идеалистичным представлениям о жизни и людях, будьте критичнее.
Рак
Для июльских Раков день наиболее благоприятен и сулит явную выгоду. Первым и главным преимуществом станет хорошее самочувствие, внутреннее спокойствие и укрепившаяся уверенность в себе. Используйте этот период, чтобы встретиться с любимыми, поговорить о ваших насущных проблемах и потребностях. Ваша речь будет выразительной и образной, а мышление - весьма проницательным. Вы легко поймете, кто на самом деле достоин вашей любви, восхищения, привязанности. Родителям следует в течение дня решить основные вопросы, связанные с воспитанием, образованием и здоровьем детей.
Лев
Вы можете заложить или укрепить основы домашнего благополучия. Свои позиции или условия проживания подтверждайте документально, официально. И все же к некоторым аспектам своего быта и семейного положения вы склонны относиться неоправданно легко, а то и прямо заблуждаться. Обстоятельства, связанные с супружеской жизнью, оценивайте трезво и объективно, особенно если отношения с партнером по брачному союзу недостаточно искренние. При покупке или продаже недвижимости вы рискуете стать жертвой обмана со стороны агента, консультанта, юриста, если они являются вашими приятелями.
Дева
Прекрасный день почти для любых дел. Большинство из них вы сумеете решить без суеты и лишних движений, лишь благодаря своему уму, критичности, проницательности, аналитическим способностям, знаниям. Эти ваши качества обязательно будут признаны окружающими, оценены и востребованы. Несмотря на стоящие перед вами семейные проблемы, сегодня вы можете отложить активные начинания в этой области. Сконцентрируйтесь на связях, контактах, коротких поездках, получении необходимых сведений. Смиритесь с тем, что домашняя атмосфера (или будущее семьи) вызовет у вас смутное беспокойство, раздражение.
Весы
Вашими путеводными звездами в течение всего дня должны стать естественность и здравый смысл. Благодаря этим качествам вы легко справитесь с поставленными задачами, связанными с бытом, семьей, выживанием, карьерой, финансовыми вопросами. В практических делах вам гарантирована поддержка друга, шефа, старшего товарища или родителя. Случайные, поверхностные контакты, легкомысленные авантюры могут и подождать. Вы можете тревожиться за свою безопасность в связи с некоторыми подозрительными, навязчивыми знакомствами, но конкретной причины для активных действий все же пока нет.
Скорпион
Судьба предоставила вам прекрасные шансы. Чтобы их реализовать, вам достаточно предпринять лишь небольшие усилия (например, эффектно выразить свое пожелание или позвонить нужному человеку). Если вы связаны с такими сферами, как искусство, образование, просветительская, патриотическая или издательская работа, оказание услуг, туризм, религиозная или общественная деятельность - можете спокойно почивать на лаврах, наслаждаясь достигнутым успехом, или его непосредственной близостью. Опасайтесь стать жертвой стойкой иллюзии, порожденной глубокой привязанностью к кому-то из близких.
Стрелец
День будет удачным, если сконцентрироваться на тайной деятельности, секретных переговорах, на работе в закрытом учреждении, за рубежом, на благотворительной работе в сложных условиях. Запретная (или неофициальная) информация станет хорошей поддержкой на пути к личному успеху в этих сферах. Нужные сведения сами вовремя приплывут к вам в руки. Вам стоит оставаться в тени, работать головой или использовать интуицию, а не стремиться к первым ролям. Для активных действий у вас не будет прямого повода. Вас могут подсознательно тревожить вопросы безопасности в связи с тем, что вы уже пережили.
Козерог
Сегодня вы можете закрепить на будущее завязанные контакты, знакомства, дружеские договоренности. Этому поспособствуют совместные или похожие привычки, сходное происхождение или потребности, мелкие узнаваемые детали быта, индивидуальные особенности ведения диалога, благодаря которым вы ощущаете комфорт от общения с собеседником. Козероги, рожденные в середине января, могут воспринимать влияния этого дня как менее гармоничные, тогда как для их декабрьских собратьев по знаку он окажется приносящим облегчение, чувство высвобождения из-под власти партнерских обязательств.
Водолей
Удача сама явится к вам, если вы посвятите день обязательствам перед другими людьми, заботе об их благе, наравне со своим собственным. Например, соблюдая деловое расписание, уважая требования партнеров, начальства, контролеров и кредиторов, вы волшебным образом будете получать правильные сведения и попадать в нужные вам места в точно назначенное время. Если же вы попытаетесь жить лишь для себя, плавая в неопределенных мечтах, то легко станете жертвой иллюзий, которые соблазняют вас лично или владеют умами ваших друзей, вашего любимого коллектива, группы, сообщества.
Рыбы
Это чрезвычайно плодотворное время для вас. В дорогих вам связях будут сочетаться ответственность и романтичность, вы можете целиком положиться на мнение близких людей, а также на их привязанность к вам. Успешными будут заграничные контакты, адаптация к незнакомым местам, обучение, общение с детьми (включая самых маленьких), с домашними животными, изучение иностранного языка, чужой культуры, обычаев. Подводным камнем для вас может стать подверженность коллективным иллюзиям, групповому мнению, собственным сомнениям. Не пользуйтесь непроверенным источником информации.