ГОРОСКОП НА 17 НОЯБРЯ ⟩ Близнецам следует быть критичнее, а для Рыб этот день станет чрезвычайно плодотворным

Стрелец

День будет удачным, если сконцентрироваться на тайной деятельности, секретных переговорах, на работе в закрытом учреждении, за рубежом, на благотворительной работе в сложных условиях. Запретная (или неофициальная) информация станет хорошей поддержкой на пути к личному успеху в этих сферах. Нужные сведения сами вовремя приплывут к вам в руки. Вам стоит оставаться в тени, работать головой или использовать интуицию, а не стремиться к первым ролям. Для активных действий у вас не будет прямого повода. Вас могут подсознательно тревожить вопросы безопасности в связи с тем, что вы уже пережили.

Козерог

Сегодня вы можете закрепить на будущее завязанные контакты, знакомства, дружеские договоренности. Этому поспособствуют совместные или похожие привычки, сходное происхождение или потребности, мелкие узнаваемые детали быта, индивидуальные особенности ведения диалога, благодаря которым вы ощущаете комфорт от общения с собеседником. Козероги, рожденные в середине января, могут воспринимать влияния этого дня как менее гармоничные, тогда как для их декабрьских собратьев по знаку он окажется приносящим облегчение, чувство высвобождения из-под власти партнерских обязательств.

Водолей

Удача сама явится к вам, если вы посвятите день обязательствам перед другими людьми, заботе об их благе, наравне со своим собственным. Например, соблюдая деловое расписание, уважая требования партнеров, начальства, контролеров и кредиторов, вы волшебным образом будете получать правильные сведения и попадать в нужные вам места в точно назначенное время. Если же вы попытаетесь жить лишь для себя, плавая в неопределенных мечтах, то легко станете жертвой иллюзий, которые соблазняют вас лично или владеют умами ваших друзей, вашего любимого коллектива, группы, сообщества.

Рыбы