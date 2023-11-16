Бывшего клавишника группы «Би-2» нашли мертвым в съемной квартире

Стало известно, что скончался клавишник и барабанщик групп «Би-2» и «Дюна». Тело Николая Плявина обнаружили в съемной квартире.
СМИ передают, что Плявина нашли в съемной квартире. Он скончался в 64-летнем возрасте. Причины смерти пока не установлены. По информации осведомленных людей, музыкант весь был в крови. Сейчас его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Вероятно, бывшие коллеги Николая еще не знают о случившемся. Пока никто из артистов не прокомментировал смерть музыканта. О том, когда пройдут похороны Плявина, также не сообщается.
В 2014 году «Би-2» делились печальной вестью об уходе бас-гитариста Александра Плявина. «С глубоким сожалением мы узнали о смерти нашего друга и бывшего коллеги, Александра Плявина, игравшего в группе "Би-2" на бас-гитаре с 2002 по 2006 год. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра. Трудно поверить, что его больше нет…» - обращались музыканты.