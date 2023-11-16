Бывшего клавишника группы «Би-2» нашли мертвым в съемной квартире

СМИ передают, что Плявина нашли в съемной квартире. Он скончался в 64-летнем возрасте. Причины смерти пока не установлены. По информации осведомленных людей, музыкант весь был в крови. Сейчас его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Вероятно, бывшие коллеги Николая еще не знают о случившемся. Пока никто из артистов не прокомментировал смерть музыканта. О том, когда пройдут похороны Плявина, также не сообщается.