ВПЕРВЫЕ В ЕВРОПЕ ⟩ Самая жаркая вечеринка: в Таллинне выступят A.V.G & JAKONE

Jakone & A.V.G - восходящие звезды русского хип-хопа, авторы хитов «Платина», «Курить», «Самый молодой», «Я плачу» и многих других. Этих ребят по праву можно считать настоящими хитмейкерами, каждый релиз которых всегда врывается в чарты, на самые высокие позиции.