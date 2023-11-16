ВПЕРВЫЕ В ЕВРОПЕ ⟩ Самая жаркая вечеринка: в Таллинне выступят A.V.G & JAKONE

Самая жаркая вечеринка 2023 года в MJClub обещает стать настоящим событием для поклонников хип-хоп музыки. Мероприятие пройдет 9 декабря. Главной изюминкой вечера станет выступление Jakone & A.V.G, которые впервые выступят в Европе.
Jakone & A.V.G - восходящие звезды русского хип-хопа, авторы хитов «Платина», «Курить», «Самый молодой», «Я плачу» и многих других. Этих ребят по праву можно считать настоящими хитмейкерами, каждый релиз которых всегда врывается в чарты, на самые высокие позиции.
Начало мероприятия в 23:00, диджеи начнут разогревать атмосферу и готовить посетителей к невероятному выступлению. Главные артисты, Jakone & A.V.G, ворвутся на сцену в 1:00 и подарят незабываемые эмоции, наполненые энергией и качественной музыкой.
16+
Билеты можно приобрести здесь.