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Развод финского хоккеиста с эстонской женой принял новый оборот. «Полицейские вытолкали ее из дома и брызнули ей в глаза из перцового баллончика»

Limon.ee
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Хелена Койву с детьми.
Хелена Койву с детьми. Фото: Lindsay Marcus

«Полицейские вытолкали Хелену из дома и брызнули ей в глаза из перцового баллончика», - рассказывает изданию Seiska подруга Хелены о событиях конца сентября, которые потрясли весь район.

Бракоразводный процесс между эстонкой Хеленой Койву и звездой финского хоккея Микко Койву принял новый оборот. По сообщению финского издания Seiska, в конце сентября на участке, принадлежащем Микко и Хелене в Какскерра (Турку), была проведена масштабная полицейская операция.

«Это правда», - подтверждает Хелена, вернувшаяся в Миннесоту, США.

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