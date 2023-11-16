Эстонский музыкант выставил на продажу свои гитары. Что случилось?

«Недавно я получил письмо от одной из своих "преданных поклонниц", которая сказала: "Пожалуйста, не пой больше, это так некрасиво», - пишет музыкант Ален Везико на своей странице в Facebook. «Теперь я не знаю, куда обратить свой взор и как успокоить свою растревоженную душу».

В публикации Везико говорит, что выставляет на продажу три свои гитары. «Я собираюсь выставить свои гитары на продажу и стать трактористом, как предложила женщина!» - шутливо добавляет Везико.

Везико рассказал редакции, что он продает не все свои музыкальные инструменты.

«Осталась одна гитара... На ближайшие два года у меня есть концертные планы. У меня еще есть материал на пару альбомов, а там посмотрим», - сказал он. На вопрос, почему гитары выставлены на продажу, музыкант ответил: «Прежде всего, я не так много выступаю, как раньше, и они просто лежат».

Однако, по его словам, интерес к гитарам большой!

Под постом поклонники оставили множество искренних комментариев. «Тебе очень идет пение. Тот, кто сказал тебе такое, сам петь не умеет. Ты один из моих любимых артистов. Продолжай в том же духе», - написал один из поклонников. «Ни в коем случае не переставай петь!» - сказал другой. «Продолжай петь, у тебя прекрасный голос».