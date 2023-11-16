Вышел первый трейлер фильма «Мадам Паутина» из вселенной Человека-паука

Фильм познакомит зрителей с новой супергероиней – ясновидящей Кассандрой Уэбб, чьи экстрасенсорные способности позволяют ей видеть «паучий мир». Судя по трейлеру, лента расскажет о том, как именно она получила свои способности.

При этом на протяжении фильма Уэбб придется спасать от загадочного врага нескольких девушек, одна из которых является Джулией Карпентер – будущей Женщиной-пауком.

Главную роль в фильме исполнила Дакота Джонсон (франшиза «50 оттенков серого»). Также в ленте задействованы Сидни Суини (сериалы «Эйфория», «Белый лотос»), Изабела Монер («Трансформеры: Последний рыцарь», сериал «100 шагов: Успеть в старшие классы»), Тахар Рахим («Мавританец», «Наполеон»), Эмма Робертс (сериалы «Американская история ужаса», «Королевы крика»), Адам Скотт (сериалы «Парки и зоны отдыха», «Разрыв», «Большая маленькая ложь») и другие.

Режиссером фильма выступила С. Дж. Кларксон, наиболее известная работой над отдельными эпизодами сериалов «Герои», «Декстер», «Доктор Хаус», «Оранжевый – хит сезона», «Джессика Джонс», «Наследники» и многими другими.

Фильм должен выйти в прокат 14 февраля 2024 года.