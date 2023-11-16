Вышел первый трейлер фильма «Мадам Паутина» из вселенной Человека-паука

Кинокомпания Sony выпустила первый трейлер супергеройского боевика «Мадам Паутина» (Madame Web), который станет пятым фильмом медиафраншизы «Вселенная Человека-паука от Sony», пишет Униан.
Фильм познакомит зрителей с новой супергероиней – ясновидящей Кассандрой Уэбб, чьи экстрасенсорные способности позволяют ей видеть «паучий мир». Судя по трейлеру, лента расскажет о том, как именно она получила свои способности.
При этом на протяжении фильма Уэбб придется спасать от загадочного врага нескольких девушек, одна из которых является Джулией Карпентер – будущей Женщиной-пауком.
Главную роль в фильме исполнила Дакота Джонсон (франшиза «50 оттенков серого»). Также в ленте задействованы Сидни Суини (сериалы «Эйфория», «Белый лотос»), Изабела Монер («Трансформеры: Последний рыцарь», сериал «100 шагов: Успеть в старшие классы»), Тахар Рахим («Мавританец», «Наполеон»), Эмма Робертс (сериалы «Американская история ужаса», «Королевы крика»), Адам Скотт (сериалы «Парки и зоны отдыха», «Разрыв», «Большая маленькая ложь») и другие.
Режиссером фильма выступила С. Дж. Кларксон, наиболее известная работой над отдельными эпизодами сериалов «Герои», «Декстер», «Доктор Хаус», «Оранжевый – хит сезона», «Джессика Джонс», «Наследники» и многими другими.
Фильм должен выйти в прокат 14 февраля 2024 года.
Напомним, ранее в рамках «Вселенной Человека-паука от Sony» вышли такие фильмы, как «Веном», «Веном 2: Карнаж» и «Морбиус». Четвертым фильмом серии должен был стать «Крейвен-охотник», однако его релиз перенесли с осени 2023 года на лето 2024 года из-за забастовки актеров Голливуда.