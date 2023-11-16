Эстонская русалка Мерле Лийванд за месяц до важного заплыва попала в больницу

Недавно известная эстонская пловчиха, которая сейчас проживает в США, Мерле Лийванд, проявила себя на соревнованиях SwimRun в Остине, штат Техас. Это суперсложный забег, сочетающий плавание и бег. «Участники приехали со всего мира - из Англии, Швеции, Франции, Австралии и других стран», - рассказывает Лийванд, для которой это было первое соревнование такого рода.