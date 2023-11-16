Чт, 16.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Эстонская русалка Мерле Лийванд за месяц до важного заплыва попала в больницу

Кристийна Рейманд
Facebook
Comments
Мерле после ожога от медузы.
Мерле после ожога от медузы. Фото: Erakogu

Эстонка Мерле Лийванд, обладательница пяти рекордов Гиннесса, не только прекрасная пловчиха, но и выносливая бегунья. «Эта гонка была действительно сложной», - признается она после недавнего тяжелого забега.

Недавно известная эстонская пловчиха, которая сейчас проживает в США, Мерле Лийванд, проявила себя на соревнованиях SwimRun в Остине, штат Техас. Это суперсложный забег, сочетающий плавание и бег. «Участники приехали со всего мира - из Англии, Швеции, Франции, Австралии и других стран», - рассказывает Лийванд, для которой это было первое соревнование такого рода.

Мерле со своей подругой-спортсменкой после забега.
Мерле со своей подругой-спортсменкой после забега. Фото: Erakogu
Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх