Не изменилась от слова «совсем»: Курникова неожиданно вышла в свет, чтобы поддержать Иглесиаса

42-летняя Анна Курникова крайне редко выходит в свет. Последние годы спортсменка посвящает всю себя воспитанию троих детей - в соцсетях периодически появляются кадры ее ребят, которые публикует Энрике.

Но не поддержать мужа во время грандиозного концертного тура «Трилогия» блондинка не смогла. Она приехала в Майами и пришла на шоу вместе Сереной Уильямс - легендарной американской теннисисткой. После супруги и их друзья встретились за кулисами и, конечно, сделали групповое фото. Поклонники отметили, что Анна вообще не изменилась за эти годы и выглядит словно подросток, несмотря на рождение троих детей.

«Отлично провела время на шоу! Я на всю жизнь поклонница латинской музыки», - подписала фото Серена Уильямс.

Несмотря на то, что Энрике Иглесиаса и Анну Курникову то и дело разводят, публикуя информацию о предполагаемых романах латиноамериканского певца, они вместе уже больше 20 лет.

Познакомились будущие супруги во время съемок клипа Escape, который снимали в Лос-Анджелесе. По сюжету Анна стала главной героиней ролика. Сначала звезды не понравились друг другу, но затем, пообщавшись поближе, поняли - это судьба.

В 2017-м у пары родились двойняшки - дочь Люси и сын Николас. А три года спустя на свет появилась их младшая дочь, которой дали русское имя Маша. Ради семьи Курникова оставила карьеру и даже перестала заниматься рекламными проектами.

А вот Иглесиас продолжает колесить по свету с гастролями. Звезда добился немалых высот с тех пор, как в конце 2000-х - начале 2010-х его называли артистом номер один среди испанских певцов. Затем он стал сотрудничать с новомодными рэперами, что также принесло свои плоды.