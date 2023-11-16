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Приговоренный к тюремному заключению за неоднократные избиения и угрозы требует от бывшей возлюбленной 40 000 евро

Анналийза Кёсс
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Райнер Скорпион.
Райнер Скорпион. Фото: Taavi Sepp

Райнер Скорпион, приговоренный к девяти годам лишения свободы за неоднократные избиения, угрозы и шантаж женщин, до сих пор требует от своей сожительницы 40 000 евро за то, что все его вещи якобы находятся в ее квартире. Но она все отрицает, пишет Elu24.

«Я вообще не понимаю, почему идет этот суд», - говорит Келли Оя - женщина, которая судится с Райнером Скорпионом, приговоренным к девяти годам лишения свободы за избиение, угрозы и шантаж ее и других женщин.

Однако мужчина требует от своей бывшей возлюбленной 40 000 евро, поскольку вещи Скорпиона - электроника, одежда, инструменты и так далее - якобы находятся в квартире Келли, половину которой мужчина заставил переписать на свое имя в 2019 году, угрожая ей убийством. Однако Келли категорически отрицает, что вещи Скорпиона, находящегося в тюрьме последние четыре года, находятся в ее доме.

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