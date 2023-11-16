ОСТОРОЖНО ⟩ Павел Глоба рассказал, для кого наступает полоса сложных событий

По словам Глобы, чтобы максимально безболезненно преодолеть опасный период, следует самым серьезным образом озаботиться интересами окружающих и учитывать все сопутствующие обстоятельства.

Так, Овнам противопоказано быть чрезвычайно самоуверенными. Такой подход способен полностью уничтожить их авторитет в глазах окружающих. Свойственные представителям знака недисциплинированность и определенная необузданность могут негативно сказаться на отношениях - от личных до рабочих.

Стрельцам также важно контролировать свое эмоциональное состояние. Если дать волю вспышкам страстей, представителям знака не удастся сконцентрироваться на важных делах, которые появятся в ближайшие дни. Если же найти решения проблем не удастся, последствия могут быть катастрофическими.