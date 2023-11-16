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Возмущенный финн, живущий в Таллинне: оставил собаку на передержку, а потерял и питомца, и веру в людей

Комментарий полиции
Трийн Роос
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Пес Немо на прогулке.
Пес Немо на прогулке. Фото: Erakogu

Финн Ханну-Матти, живущий в Таллинне, летом отправился в центр лечения алкоголизма. Поскольку он не мог взять с собой свою любимую собаку, ему пришлось оставить животное на попечение знакомого. На время он решил доверить животное своему начальнику, но теперь столкнулся с большой проблемой. Начальник не может вернуть собаку. «Это подрыв доверия к людям», - говорит расстроенный Ханну-Матти. 

Ханну-Матти обратился в редакцию, чтобы рассказать, что в июле он отдал свою собаку начальнику.

«Он сказал мне, ты получишь собаку обратно, когда вернешься», - рассказывает Ханну-Матти. Сам он пошел лечиться от алкоголизма. Но по окончании лечения хозяин не смог получить собаку обратно и до сих пор не может это сделать.

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