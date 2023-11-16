Возмущенный финн, живущий в Таллинне: оставил собаку на передержку, а потерял и питомца, и веру в людей

Финн Ханну-Матти, живущий в Таллинне, летом отправился в центр лечения алкоголизма. Поскольку он не мог взять с собой свою любимую собаку, ему пришлось оставить животное на попечение знакомого. На время он решил доверить животное своему начальнику, но теперь столкнулся с большой проблемой. Начальник не может вернуть собаку. «Это подрыв доверия к людям», - говорит расстроенный Ханну-Матти.