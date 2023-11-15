Макс Барских признался, общается ли на украинском языке в быту

Известный украинский певец Макс Барских в интервью блогеру Богдану Беспалову рассказал, что для него значит украинский язык, пишет Униан.
Артист заверил, что полномасштабное вторжение России в Украину сделало переворот в его сознании. Макс постепенно начал переходить на украинский, а также занялся выпуском украиноязычных композиций. Показательно, что артист перевел на украинский свои старые хиты.
Барских также честно уточнил, что не совсем наложил «табу» на русский язык. Он общается по-русски с мамой, которая живет в Херсоне, потому что так удобно для нее. Для мамы артиста русский язык является родным, поэтому артист не хочет настаивать, чтобы она ломала себя.
Но впоследствии Макс планирует стать на 100% украиноязычным.
«Если со мной общаются на украинском, я также отвечаю на украинском. Честно говоря, мама моя - например, - ее не переделаешь», - уточнил Макс и добавил, что украинский все чаще врывается в его повседневную жизнь.
Макс Барских является украинским исполнителем, автором песен и композитором. Он стал известен благодаря телешоу «Фабрика звезд». Талант будущей звезды заметил известный режиссер Алан Бадоев. На сегодняшний день хиты Макса получили известность. Самые известные - «Подруга ночь», «Туманы», «Буде весна», «Найти себя», «Ритмы». А недавно артист выпустил новый украиноязычный альбом «Зорепад».