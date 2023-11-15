Макс Барских признался, общается ли на украинском языке в быту

Артист заверил, что полномасштабное вторжение России в Украину сделало переворот в его сознании. Макс постепенно начал переходить на украинский, а также занялся выпуском украиноязычных композиций. Показательно, что артист перевел на украинский свои старые хиты.

Барских также честно уточнил, что не совсем наложил «табу» на русский язык. Он общается по-русски с мамой, которая живет в Херсоне, потому что так удобно для нее. Для мамы артиста русский язык является родным, поэтому артист не хочет настаивать, чтобы она ломала себя.

Но впоследствии Макс планирует стать на 100% украиноязычным.

«Если со мной общаются на украинском, я также отвечаю на украинском. Честно говоря, мама моя - например, - ее не переделаешь», - уточнил Макс и добавил, что украинский все чаще врывается в его повседневную жизнь.