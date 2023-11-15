ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вечер, полный идеальных подруг! В Таллинне состоялась премьера отечественного женского сериала

Во вторник, 14 ноября, в кинотеатре Apollo в торговом центре Solaris состоялась премьера нового отечественного сериала «Идеальная подруга».

Таинственный шантажист выбирает в качестве мишени министра климата Агнес Соосалу. Так начинается новый экшн-триллер от Elisa «Идеальная подруга», премьера которого состоится сегодня на кинофестивале «Темные ночи».

Анонимные письма с угрозами требуют от министра прекратить строительство ветряной электростанции под ее руководством. В противном случае шантажист обещает раскрыть тайну Агнес - подробности вечеринки 15-летней давности, во время которой пропала одна из ее подруг.

Агнес обращается за помощью к своим подругам, с которыми не общалась 15 лет, и вместе они пытаются выяснить, что же на самом деле произошло в ту роковую ночь.

В ролях: Ловийсе Каппер, Мелисса Мариэль Корьюс и Каролин Лиги. Авторы сценария сериала - Катарийна Либе и Реэли Рейнаус, режиссер - Эрго Кулд. Консультантом по сценарию выступила Тийна Локк.

С завтрашнего дня, 16 ноября, сериал будет доступен только на канале Elisa Huub.