Когда дни становятся короче, а за окном все время темно, самое время провести вечер за просмотром сериала. Этой осенью состоится премьера нового увлекательного женского сериала «Идеальная подруга».
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вечер, полный идеальных подруг! В Таллинне состоялась премьера отечественного женского сериала
Во вторник, 14 ноября, в кинотеатре Apollo в торговом центре Solaris состоялась премьера нового отечественного сериала «Идеальная подруга».
Таинственный шантажист выбирает в качестве мишени министра климата Агнес Соосалу. Так начинается новый экшн-триллер от Elisa «Идеальная подруга», премьера которого состоится сегодня на кинофестивале «Темные ночи».
Анонимные письма с угрозами требуют от министра прекратить строительство ветряной электростанции под ее руководством. В противном случае шантажист обещает раскрыть тайну Агнес - подробности вечеринки 15-летней давности, во время которой пропала одна из ее подруг.
Агнес обращается за помощью к своим подругам, с которыми не общалась 15 лет, и вместе они пытаются выяснить, что же на самом деле произошло в ту роковую ночь.
В ролях: Ловийсе Каппер, Мелисса Мариэль Корьюс и Каролин Лиги. Авторы сценария сериала - Катарийна Либе и Реэли Рейнаус, режиссер - Эрго Кулд. Консультантом по сценарию выступила Тийна Локк.
С завтрашнего дня, 16 ноября, сериал будет доступен только на канале Elisa Huub.
«Пятый год подряд Elisa представляет свой очередной драматический сериал на единственном в скандинавских странах кинофестивале класса «А». На этот раз мы представляем зрителям триллер с тремя главными героями-женщинами, который, как мы надеемся, станет хорошим спутником для многих телезрителей в темные ноябрьские вечера», - говорит Тоомас Или, руководитель отдела контента Elisa.