ГОРОСКОП НА 16 НОЯБРЯ ⟩ Не стоить избегать разговоров Ракам, Скорпионов ждет удачный день

Рак

Настроение дня позволяет вам сочетать чувствительность и здравомыслие, сохранять трезвость рассудка при большой силе желаний. Если вы не решаетесь противопоставить словам любимого, близкого человека (или уважаемого партнера, советчика) свое личное мнение, попросить о чем-либо для себя прямо, то сделайте это обходным путем. Опыт в общении с сильными мира сего поможет вам обосновать свои запросы, выглядеть перед собеседником более солидно и надежно, внушая доверие. Не следует пропускать этот день, если вы хотите поговорить с детьми, возлюбленными, с супругом о хороших и важных вещах.

Лев

Вы не потеряете удачных и полезных связей с внешним миром, если захотите побыть в одиночестве, поработать в уединении, заняться интимными, секретными делами. Да и собственное желание блеснуть талантами, профессиональными умениями, насладиться любовью людей, авторитетом в глазах коллег может заставить вас выбраться из укромного уголка на яркий свет. Ни начальство, ни сотрудники, ни члены семьи не смогут без вас жить. Однако лучше всего вы будете чувствовать себя именно дома, или в той среде, которая заменяет вам семью, или с тем человеком, который готов бескорыстно позаботиться о вас.

Дева