«Проходят клинические испытания»: у семьи Брюса Уиллиса появилась надежда на его выздоровление

Однако у его супруги Эммы Хеминг появилась надежда на выздоровление мужа. В интервью Sunday paper актриса рассказала, что вскоре может появиться первое лекарство от деменции.

«Поговорите с доктором Брюсом Миллером из медцентра UCSF - пионером в исследованиях FTD - и послушайте, как он рассказывает об одержимости исследователей этого сообщества поиском методов лечения. Первые усовершенствованные методы лечения деменции прямо сейчас проходят клинические испытания, активно набирая участников», - заявила Хеминг.