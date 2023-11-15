ФОТО, ВИДЕО ⟩ «Я люблю его больше, чем жену и детей»: Ник Вуйчич раскрыл секрет идеальных отношений

До начала выступления Ника Вуйчича оставались считанные минуты, а церковь Олевисте заполонило множество людей всех возрастов, которые съехались из разных концов земли, только чтобы послушать речь всемирно известного оратора. Столько людей в одном месте, вы точно не видели: сидячие места все заняты, люди толпами стоят в проходах. Одним словом, яблоку негде упасть.

Его выступление «Надежда для тебя» было насыщено эмоциями, юмором и глубокими мыслями о смысле жизни и преодолении трудностей благодаря вере в Бога. Ник поделился своими личными историями и подвигами, взывая к слушателям найти в себе силу и веру в себя. Самый известный в мире спикер собрал в церкви Олевисте не только эстоно- и русскоговорящих жителей Эстонии, но здесь еще были слышны английская, немецкая и многие другие речи.

Ник заявил, что больше жены и своих детей он любит Иисуса Христа, который умер за грехи Вуйчича. «Он мой друг, он - мое все. Он полностью изменил мою жизнь», - сказал спикер-евангелист. Вуйчич признался, что с детства молиться за руки и ноги. «Молюсь ли я сегодня за руки и ноги? Молюсь. Есть ли у меня пара ботинок в шкафу на случай, если Бог даст мне руки и ноги? Есть. Почему? Потому что у меня есть вера», - заявил он.

Впервые Ник выступил публично с христианским посланием в 19 лет. На сегодняшний день ему удалось поделиться своей вдохновляющей историей о силе воли с миллионами людей по всему миру: студентами, учителями, молодежью, предпринимателями и представителями христианских общин. Ник сотрудничает со многими национальными министерствами образования, распространяя информацию о борьбе с буллингом. Он разработал учебную программу «Отношение - это высота», чтобы помочь привить молодому поколению позитивные ценности. Он занимается спасением жертв торговли людьми и сирот, встречаясь с президентами и премьер-министрами.

Ник побывал в 78 странах, выступил на 3500 сценах перед почти 800 000 слушателей. В 2005 году Ник переехал из Австралии в Южную Калифорнию, где основал некоммерческую организацию «Жизнь без конечностей» и является ее президентом и генеральным директором.

Этот невероятный человек, родившийся без рук и ног, смог покорить сердца и вдохновить миллионы людей по всему миру своей непревзойденной силой духа и необыкновенной харизмой, а вчера, 14 ноября, он наконец-то прилетел в Таллинн.