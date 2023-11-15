«Я все подготовил, но 10 числа опять ничего не произошло», - говорит Тоотс, проживающий в Козе, об отсутствии услуги по вывозу мусора. По словам представителя компании Ragn-Sells AS, за объем и транспортировку отходов, указанных в тендере, отвечает местная администрация, в то время как представитель MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus (Эстонского центра управления отходами), представляющей волость Козе, утверждает, что это находится в ведении перевозчика отходов, пишет Elu24.
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«Как долго будет продолжаться это издевательство?» Житель Козе в бешенстве из-за того, что его мусор систематически не вывозят
«В Козе, по адресу Спордивяльяк, 12, контейнер для мусора должны были вывезти в соответствии с договором 10 ноября. Мы также получили письмо с напоминанием о том, что вывоз мусора по моему адресу будет производиться 10 числа. Я все подготовил, но 10-го числа опять ничего не произошло», - рассказывает Тоотс, проживающий в Козе, об услугах, предоставляемых компанией Ragn-Sells AS, добавляя, что задержки с опустошением контейнера стали регулярным явлением после смены перевозчика отходов весной этого года.