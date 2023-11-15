«Как долго будет продолжаться это издевательство?» Житель Козе в бешенстве из-за того, что его мусор систематически не вывозят

«В Козе, по адресу Спордивяльяк, 12, контейнер для мусора должны были вывезти в соответствии с договором 10 ноября. Мы также получили письмо с напоминанием о том, что вывоз мусора по моему адресу будет производиться 10 числа. Я все подготовил, но 10-го числа опять ничего не произошло», - рассказывает Тоотс, проживающий в Козе, об услугах, предоставляемых компанией Ragn-Sells AS, добавляя, что задержки с опустошением контейнера стали регулярным явлением после смены перевозчика отходов весной этого года.