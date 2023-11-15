ФОТО ⟩ Мартин Хельме носит женские очки?

Портал Nelli применил более структурированный подход и не просто опубликовал фотографию Мартина Хельме в очках. Мы задействовали искусственный интеллект, чтобы найти похожие очки, продающиеся в китайском универмаге Aliexpress. Всего за 3,94 евро там можно найти точно такие же! К тому же, китайцы на своем сайте пишут, что это женские очки.