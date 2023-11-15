ФОТО ⟩ Мартин Хельме носит женские очки?

Эстонские социальные сети радостно зашумели, когда Мартин Хельме, председатель EKRE и депутат эстонского парламента, достал свои гламурные очки для чтения.
«Так мило!» - воскликнули женщины в сети X (бывший Twitter). Дамы также отметили потрясающее восточно-нордическое сочетание галстука и очков - что-то вроде леопардового принта на заднем сиденье синей LADA 2107.
Портал Nelli применил более структурированный подход и не просто опубликовал фотографию Мартина Хельме в очках. Мы задействовали искусственный интеллект, чтобы найти похожие очки, продающиеся в китайском универмаге Aliexpress. Всего за 3,94 евро там можно найти точно такие же! К тому же, китайцы на своем сайте пишут, что это женские очки.
Редакцию портала такой ответ не удовлетворил, поэтому ИИ дали взбучку и новый заказ. И вот, наконец, нашлась фотография мужского персонажа в таких же очках. Получается, что модная леопардовая оправа - унисекс.