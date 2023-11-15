Таллинн захлестнула «Балтийская волна»: смотрите, как прошел яркий конкурс талантов без ограничений по возрасту

Ежегодный фестиваль проходит в Таллинне уже в шестой раз. На этот раз помимо эстоноземельцев на «Балтийской волне» выступили вокалисты и коллективы из Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Португалии и Грузии. Показать свои таланты в разных категориях отважились не только дети и подростки, но и взрослые.

Самому младшему участнику фестиваля было всего четыре года, однако в конкурсе показывали свои таланты и участники в категории 65+.

Каждый участник получил звание лауреата I, II или III степени. Огромное количество кубков и дипломов было роздано в этот вечер. Номера, которые больше всего впечатлили жюри и организаторов «Балтийской волны», удостоились гран-при фестиваля.