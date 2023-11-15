«Боже, какие есть отвратительные люди»: тревожные кадры с асоциалами обеспокоили эстонских школьников

«Пьяный мужчина говорит пошлости и мучает пожилую женщину, которая не контролирует свое тело», - так подписал школьник видеоролик, распространяемый в социальных сетях. Тревожный ролик разлетается в Сети как минимум с 30 октября и его посмотрели более 50 000 раз. «Где-то элементарно должна быть грань!» - пишет под видео взволнованный подросток. «Если выяснится, что мужчина применил насилие по отношению к женщине, в отношении него будет возбуждено уголовное дело», - заявляют в полиции.