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КУПИТЕ ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ ⟩ Павел Глоба выделил знак Зодиака, который сорвет жирный куш в ноябре

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Всемирно известный астролог Павел Глоба в прогнозе на ноябрь 2023 года выделил единственный знак, который сорвет настоящий куш.

В ноябре повезет Девам. Представители земного знака - главные счастливчики ноября. Перед Девами откроется денежный коридор: им стоит приготовиться к финансовой фортуне. Жизнь покажет новые источники дохода.

Кроме того, можно ждать позитивных перемен на работе: это может быть премия или участие в перспективном проекте, который принесет не только хорошую прибыль, но и бесценный опыт и полезные знакомства.

На финансовых аспектах звезды не остановятся: созвездия будут благоволить Девам во всех начинаниях, особенно повезет творческим представителям знака - писателям и художникам.

Ноябрь подарит Девам море эмоций, а также запустит реализацию планов. Павел Глоба советует не бояться перемен, последний месяц осени перевернет жизнь Дев, но только в лучшую сторону.

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