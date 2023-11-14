Во вторник, 14 ноября, в Таллинн прилетел известный во всем мире спикер и автор бестселлера «Жизнь без границ» Ник Вуйчич, который родился без рук и ног. Смотрите видео!
ВИДЕО ⟩ Толпа поклонников и папарацци: в Таллинн прилетел самый популярный мотивационный оратор Ник Вуйчич
В среду, 15 ноября, в 19:00 в церкви Олевисте выступит один из самых известных в мире спикеров-евангелистов Ник Вуйчич. Мероприятие будет бесплатным, но на него надо предварительно зарегистрироваться.
Сегодня же всемирно известный мотивационный оратор прилетел в Таллинн. Это его первый визит в нашу страну.
Видео того, как Ника Вуйчича встречали в аэропорту, смотрите ЗДЕСЬ!
Ник родился без рук и ног, но благодаря силе воли и поддержке близких стал одним из самых востребованных мотивационных спикеров в мире.