ВИДЕО ⟩ Толпа поклонников и папарацци: в Таллинн прилетел самый популярный мотивационный оратор Ник Вуйчич

В среду, 15 ноября, в 19:00 в церкви Олевисте выступит один из самых известных в мире спикеров-евангелистов Ник Вуйчич. Мероприятие будет бесплатным, но на него надо предварительно зарегистрироваться.

Сегодня же всемирно известный мотивационный оратор прилетел в Таллинн. Это его первый визит в нашу страну.

Видео того, как Ника Вуйчича встречали в аэропорту, смотрите ЗДЕСЬ!