«В тюрьме невозможно работать»: Гребенщиков объяснил, почему не спешит в Россию

Артист комфортно себя чувствует за пределами России, он подчеркивает, что «в тюрьме работать невозможно». Борис надеется, что россияне в будущем смогут свободно выражать свою позицию и не будут верить словам российских пропагандистов.

«Квартира в Петербурге у меня остается, там куча моих друзей и всего прочего. Но по причудливым обстоятельствам судьбы каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может быть не очень хорошо для меня. Мне это сказали совершенно прямо. И выступать мне никто не позволит. Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе. Я на второй день войны сказал обо всем откровенно. Я все-таки прессу читаю и слышу, что депутаты обо мне говорят», - рассказал Гребенщиков.

Артист убежден, что все жизненные перипетии и сложности нужны, чтобы личность смогла закалиться и сделать конструктивный выбор в жизни.