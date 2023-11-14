«В тюрьме невозможно работать»: Гребенщиков объяснил, почему не спешит в Россию

Российский певец Борис Гребенщиков выступает против агрессивной политики в отношении Украины еще с 2014 года. После начала полномасштабного вторжения знаменитость назвал действия России «настоящим безумием». Мужчина не хочет возвращаться на родину, потому что четко осознает, что после его категорических мыслей в поддержку Украины дома его легко могут упечь за тюремную решетку, пишет УНИАН.
Артист комфортно себя чувствует за пределами России, он подчеркивает, что «в тюрьме работать невозможно». Борис надеется, что россияне в будущем смогут свободно выражать свою позицию и не будут верить словам российских пропагандистов.
«Квартира в Петербурге у меня остается, там куча моих друзей и всего прочего. Но по причудливым обстоятельствам судьбы каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может быть не очень хорошо для меня. Мне это сказали совершенно прямо. И выступать мне никто не позволит. Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе. Я на второй день войны сказал обо всем откровенно. Я все-таки прессу читаю и слышу, что депутаты обо мне говорят», - рассказал Гребенщиков.
Артист убежден, что все жизненные перипетии и сложности нужны, чтобы личность смогла закалиться и сделать конструктивный выбор в жизни.
«Понимаете, если из спортзала вынести штанги и все ужасные тяжелые вещи, от которых все напрягаются, то спортзал нужно будет закрывать. То же самое и с нашей жизнью. Нельзя убрать все больное, постыдное, страшное и тяжелое и оставить только легкое, хорошее... Поэтому это все для того, чтобы мы развивались, чтобы мы становились лучше, чтобы мы понимали, что надо помогать друг другу», - добавил бывший солист группы «Аквариум».