ФОТО ⟩ Эстонец, вызвавший скорую пострадавшему в ДТП: вокруг его машины валялись бутылки из-под водки

Сообщение об аварии поступило в Центр тревоги в 12.48 во вторник после того, как автомобиль Volkswagen съехал с дороги. «Он был без сознания, когда я звонил в скорую помощь», - описывает Кристен момент, когда он случайно оказался на месте аварии. «Я как раз садился в машину, когда услышал жуткий грохот и удар».