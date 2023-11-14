ФОТО ⟩ Эстонец, вызвавший скорую пострадавшему в ДТП: вокруг его машины валялись бутылки из-под водки

Во вторник, 14 ноября, около часа дня в деревне Хеймтали в волости Вильянди произошло ДТП: автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу. «Он не смог самостоятельно выбраться из машины. Спасатели пролезли через боковую дверь, отстегнули ремень безопасности и каким-то образом вытащила его», - рассказывает мужчина, оказавшийся на месте происшествия.
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Сообщение об аварии поступило в Центр тревоги в 12.48 во вторник после того, как автомобиль Volkswagen съехал с дороги. «Он был без сознания, когда я звонил в скорую помощь», - описывает Кристен момент, когда он случайно оказался на месте аварии. «Я как раз садился в машину, когда услышал жуткий грохот и удар».