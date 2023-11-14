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Растущая Луна с 14 по 26 ноября 2023 года: что нельзя делать

Limon.ee
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Растущая Луна. Снимок иллюстративный.
Растущая Луна. Снимок иллюстративный. Фото: maradon 333/Shutterstock

14 ноября началась растущая фаза Луны, которая продлится до 26 ноября. Это время может сулить нам кардинальные перемены. Астролог Анжела Перл рассказала, чем благоприятна и чем опасна эта фаза Луны, делится Фокус.

Растущая Луна напоминает узкий «серп», который острыми кончиками направлен влево - так начинается эта фаза, которая длится с 1 по 7 лунный день. Период Растущей Луны считается благоприятным временем для начала новых проектов, установки целей и планирования будущего. Энергия Луны поддерживает рост и развитие ваших усилий.

Что нужно делать

Растущая Луна в этом месяце началась с новолуния в Скорпионе 13 ноября. Это очень опасный и напористый знак, период Растущей Луны может принести кардинальные перемены в нашу жизнь. Это период освобождения от всего, что нас сковывало, и начала новой жизни.

Что нужно делать:

  • уверенно и без сомнений принимать решения;
  • проявлять инициативу и делать первые шаги;
  • брать на себя больше ответственности;
  • приступать к изучению чего-то нового;
  • прощаться с токсичными людьми.

Что нельзя делать

  • путешествовать на далекие расстояния;
  • переедать;
  • сплетничать;
  • оставлять дела незавершенными;
  • начинать строгую диету;
  • лениться и прокрастинировать;
  • конфликтовать с близкими и обижаться на них.
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