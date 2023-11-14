Растущая Луна с 14 по 26 ноября 2023 года: что нельзя делать

Растущая Луна напоминает узкий «серп», который острыми кончиками направлен влево - так начинается эта фаза, которая длится с 1 по 7 лунный день. Период Растущей Луны считается благоприятным временем для начала новых проектов, установки целей и планирования будущего. Энергия Луны поддерживает рост и развитие ваших усилий.

Что нужно делать

Растущая Луна в этом месяце началась с новолуния в Скорпионе 13 ноября. Это очень опасный и напористый знак, период Растущей Луны может принести кардинальные перемены в нашу жизнь. Это период освобождения от всего, что нас сковывало, и начала новой жизни.