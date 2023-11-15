ГОРОСКОП НА 15 НОЯБРЯ ⟩ Тальцам нужно внести изменения в бюджет, а Скорпионам – избегать решительных действий

Рак

В утренние часы ваша фантазия может воплотиться в словесный или визуальный образ, если вы заняты творчеством. Свои мечты и мысли вы можете сообщить кому-либо в переписке, высказать их воображаемому другу, или просто сформулировать их суть, никому не высказывая своих тайн вслух. Тем же способом вы можете справиться с внутренними опасениями, проговорив их про себя. А вот к практическим конкретным действиям пока приступать не рекомендуется. Для того, чтобы это сделать, у вас еще недостаточно информации, и лучше подождать ее поступления, чем замещать нужные сведения игрой воображения.

Лев

Будущее выглядит для вас достаточно ясным. К пониманию одних перемен вас привели обстоятельства, а наступление других вы почувствуете интуитивно. Можно без затруднений поделиться мнением с другом, коллегой, союзником или партнером по браку. Мелкие текущие препятствия, не дававшие вам встретиться, созвониться или понять друг друга, остаются позади. Вы можете найти общую точку зрения или невольно помириться, отставив в сторону эмоции. Но не затягивайте примирение до вечера, так как прежнее недовольство может напомнить о себе, сделав более злопамятным вас или вашего собеседника.

Дева