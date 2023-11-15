Сосредоточиться и заняться какой-либо продуктивной деятельностью в течение первой половины этого дня будет весьма сложно. В этот период лучше положиться на свою интуицию и подсказки внутреннего голоса, именно так вы сможете принимать наиболее верные решения. Это время больше подходит для отдыха и релаксации, очень удачен этот период для посещения храма и проведения различных ритуалов, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 15 НОЯБРЯ ⟩ Тальцам нужно внести изменения в бюджет, а Скорпионам – избегать решительных действий
Во второй половине дня возрастает склонность к проявлению жесткости, а плохой контроль над своими эмоциями может приводить и к проявлениям жестокости. В этот период стоит отказаться от участия в массовых мероприятиях, избегать конфликтов с правоохранительными органами.
Овен
В течение дня собирайте полученные сведения воедино и отсеивайте то, что вам не нужно. Не поленитесь разобраться с собственными записями (например, в адресной книге), без сожаления вычеркивайте старые или изменившиеся контакты. Общение с родственниками и ближайшим окружением будет достаточно спокойным, так как вы уже высказали друг другу самые важные вещи, поделились основной информацией. Раннее утро позволит быстро спланировать короткую поездку, деловую или дружескую встречу, или внести в свои текущие планы небольшие корректировки. Для новых начинаний день неподходящий.
Телец
В первой половине дня повышается ваша сообразительность, интуитивный нюх на деньги и мелкую коммерческую выгоду. Если вы ранняя пташка, посвятите предрассветные часы организации материальных дел, небольших расходов, продумайте текущие покупки, внесите необходимые изменения в бюджет. В противном случае вы можете провести день в скучном или беспокойном настроении, начнете остро реагировать на упущения и недосмотры в ведении повседневного хозяйства, на финансовые ограничения. Не делайте глобальных выводов, связанных с деятельностью партнера, и не начинайте новых дел самостоятельно.
Близнецы
Жажду новизны удовлетворяйте в утренние часы, общаясь с теми, с кем вы вместе путешествуете, получаете образование, или сходным образом смотрите на жизнь. Благоприятны контакты с друзьями издалека, использование средств дистанционной связи. Вы можете обратиться в благотворительную организацию, попросить о бескорыстной помощи (информационной, транспортной или материальной). Не стоит начинать новых дел, приступать к новому этапу работы, обучения или лечения. Умиротворенное настроение к вечеру может смениться духом противоречия, особенно у тех, кто рожден в середине июня.
Рак
В утренние часы ваша фантазия может воплотиться в словесный или визуальный образ, если вы заняты творчеством. Свои мечты и мысли вы можете сообщить кому-либо в переписке, высказать их воображаемому другу, или просто сформулировать их суть, никому не высказывая своих тайн вслух. Тем же способом вы можете справиться с внутренними опасениями, проговорив их про себя. А вот к практическим конкретным действиям пока приступать не рекомендуется. Для того, чтобы это сделать, у вас еще недостаточно информации, и лучше подождать ее поступления, чем замещать нужные сведения игрой воображения.
Лев
Будущее выглядит для вас достаточно ясным. К пониманию одних перемен вас привели обстоятельства, а наступление других вы почувствуете интуитивно. Можно без затруднений поделиться мнением с другом, коллегой, союзником или партнером по браку. Мелкие текущие препятствия, не дававшие вам встретиться, созвониться или понять друг друга, остаются позади. Вы можете найти общую точку зрения или невольно помириться, отставив в сторону эмоции. Но не затягивайте примирение до вечера, так как прежнее недовольство может напомнить о себе, сделав более злопамятным вас или вашего собеседника.
Дева
Придерживаясь основных целей и планов, вы не собьетесь с курса. Интуиция, наравне с опытом, поможет вам сориентироваться в текущих проблемах - например, разобраться с деловой документацией, или правильно сформулировать свою мысль, составляя отчет, расписание, указание. Группа единомышленников поддержит вас безоговорочно. Благодаря этому вы добавите к личным возможностям еще и другие, более неожиданные и остроумные, решения. Избегайте новых инициатив, а также не слишком упрямо настаивайте на личных заветных амбициях, творческих идеях, чтобы гармонично вписаться в коллектив.
Весы
Утро - наилучшее время для общения с теми, кто понимает вас, для налаживания, восстановления, укрепления мирных контактов. Используйте первую половину дня, если работаете в сферах, связанных с литературной, обучающей, просветительской, развлекательной, религиозной деятельностью. Тайные дела и связи также обещают пойти успешно (например, поиск скрытой от вас ранее информации). Мягкое, общительное, смешливое настроение сохранится вплоть до ночи, если вы не поддадитесь постороннему негативному влиянию, не припомните напоследок какой-либо неприятный момент (встречу, слово, мнение).
Скорпион
Избегайте новых решительных действий. Срочно помиритесь с близкими и восстановите с ними дружеские отношения, если поссорились. Вы также можете разыскать недостающую информацию (или документ, книгу, письмо), получить известие от пропавшего при загадочных обстоятельствах человека, обнаружить на неожиданном месте потерянную вещь. Столкнувшись с такой ситуацией, вы и сами не будете знать, плакать вам или смеяться. Относительно партнерства, совместной деятельности вы сможете принять верное, взвешенное решение. Но от конкретных суждений, связанных с домашней обстановкой, лучше воздержаться.
Стрелец
Утро подходит для примирения с оппонентами. От интуитивного взаимного понимания с деловыми партнерами вы также получите удовлетворение. Совместная поездка, непринужденное общение, шутливый тон будут кстати, если не выходить за рамки приличий. Супруги, находясь в размолвке, могут вновь потянуться друг к другу. Не бойтесь такого способа наладить отношения (пусть даже он основан на том, что вы впали в те же самые иллюзии относительно себя или близкого человека). Жертвенность и уступчивость будут обязательными элементами любой договоренности. Важно лишь знать, ради чего вы их принесете.
Козерог
Работа с текстом или цифрами, связанная с выяснением и исправлением мелочей, в первой половине дня принесет вам чувство большого удовлетворения. Вы сами удивитесь, как легко нашли то, чего никак не получалось обнаружить накануне. Но одновременно следите за тем, чтобы ваш труд был тщательно выверен и его результаты не пришлось переделывать. Последствия своей или чужой небрежности вы сможете увидеть уже вечером, и это обстоятельство способно вселить в вас новое беспокойство, или даже страх за будущее. С той же придирчивостью вам стоит отнестись к любым врачебным рекомендациям.
Водолей
Даже если встреча с любимыми людьми, интересными собеседникам сорвалась, днем можно все исправить. Не успев подтвердить свою любовь и заботу делом, личным присутствием, вы сможете выразить то, что думаете, в письме или телефонном разговоре. Разорванная связь будет восстановлена. Прерванная посторонними помехами творческая мысль вновь потечет плавно и свободно, в полном соответствии с вашими прихотливыми настроениями и забавной игрой воображения. Ближе к вечеру постороннее влияние может сделать вашу речь более язвительной, а мысли развернет в более критичном направлении.
Рыбы
Все, что вы узнали из внешних источников, явных и тайных, можно смело применять в быту. Новости и полезные сведения вы можете сообщить членам семьи, запомнить, записать или зафиксировать другим способом. Стремление к самостоятельности и оригинальности может побудить вас использовать только что увиденное (услышанное, прочитанное) в необычном ключе, по-своему. Не откладывайте свои эксперименты до вечера. Вы можете ошибиться, или вам больше не поверят. Рыбы, рожденные вблизи 21 марта, косвенно учтут узнанное, чтобы получить дополнительную выгоду от дела, которое заканчивают.