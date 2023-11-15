Нововведение в Zara вызывают одно возмущение: «Изменения соответсвуют международной политике»

Если еще несколько лет назад в популярном магазине Zara можно было подойти на кассу и попросить сотрудников отложить желаемую вещь хоть на целый день, то сегодня этой услугой вообще нельзя воспользоваться. На вопрос покупателей, в чем причина таких изменений, сотрудники кротко отвечают: «Новое правило».

Мы обратились в Apranga Group (куда входить и сеть магазинов Zara), чтобы узнать, чем обусловлено нововведение, распространено ли оно по всем магазинам Zara в Эстонии и касается ли новшество других брендов, которые также входят в Apranga Group.

Специалист по коммуникациям Apranga Group Тадас Марчюкайтис заявил, что изменения соответствуют международной политике Zara, добавив: «Мы предлагаем расширенную политику возврата (30 дней вместо стандартных 14), чтобы наши клиенты имели больше возможностей для принятия окончательного решения после совершения покупки». Ответа на другие вопросы нам так и не удалось услышать.

Получается, что теперь покупателям придется сразу в магазине решать, будут ли они брать товар или нет, надеясь, что завтра он все еще будет доступен в нужном цвете и размере. С нововведением также пропадает возможность отложить товар на пару часов, чтобы за это время убедиться, что в других магазинах похожей вещи за меньшую цену нет. Или матери теперь точно не смогут присмотреть красивый наряд для своего ребенка, отложить его, вернутся с сыном или дочкой и убедиться, что одежда впору.